Apesar da subida, o rio ainda permanece quase quatro metros abaixo da cota de alerta oficial

O nível do Rio Acre apresentou uma elevação nas últimas 24 horas na capital acreana. De acordo com a medição oficial realizada às 05h30 desta sexta-feira (24), o manancial marcou 9,82 metros. O número representa um salto em relação à medição de ontem, quando as águas estavam na marca de 9,24 metros.

A subida reflete o volume de chuvas registrado na bacia. Somente nas últimas 24 horas, o acumulado de precipitação foi de 8,80mm, somando-se aos mais de 25mm registrados no boletim anterior. Embora o gráfico aponte para uma tendência de estabilização momentânea (indicada pela sinalização técnica de descida em curto prazo no fluxo imediato), o volume total de água no leito preocupa pela constância das chuvas na região.

Cotas de Segurança

Apesar da elevação que aproxima o rio da marca dos 10 metros, a situação em Rio Branco ainda é considerada de monitoramento preventivo, sem riscos imediatos de inundação para as áreas ribeirinhas. Confira os parâmetros de segurança:

Nível Atual: 9,82m

Cota de Alerta: 13,50m

Cota de Transbordo: 14,00m

Previsão e Monitoramento

A Defesa Civil Municipal mantém o acompanhamento ininterrupto do manancial, observando não apenas as chuvas na capital, mas também o comportamento do Rio Acre nos municípios do Alto Acre, como Assis Brasil e Brasileia, que influenciam diretamente no nível das águas em Rio Branco dias depois.

Com o solo saturado pelas chuvas típicas de abril, qualquer precipitação mais intensa pode acelerar a subida do nível. A recomendação é que moradores de áreas historicamente afetadas fiquem atentos aos boletins diários emitidos pelos órgãos de controle.