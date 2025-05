Mesmo localizada em frente ao quartel da PM, clínica é alvo de mais um furto em pouco meses

A clínica odontológica Odonto Company, situada no centro de Rio Branco, voltou a ser alvo da criminalidade nesta segunda-feira (19), quando uma bicicleta foi furtada em plena luz do dia, por volta das 17h26, em frente ao estabelecimento. Este já é o terceiro furto registrado no local em menos de dois meses — todos ocorridos a poucos metros do quartel da Polícia Militar.

A empresária Manuela, proprietária da clínica, procurou a redação do ContilNet para denunciar a onda de crimes e a sensação de insegurança constante que atinge comerciantes da região.

Os crimes anteriores aconteceram em um curto intervalo de tempo. No primeiro, ocorrido durante o feriado da Semana Santa, foram levados cerca de 80 metros de fios de cobre, avaliados em aproximadamente R$ 10 mil. No segundo episódio, criminosos roubaram a bomba d’água da clínica, prejudicando o funcionamento normal dos consultórios. Ambos os furtos ocorreram durante a madrugada.

FIQUE POR DENTRO: Empresária perde R$ 10 mil com furtos em clínica que fica a poucos metros do quartel da PM

A empresária já havia instalado sensores, alarmes com detecção de movimento e reforçado a iluminação do prédio na tentativa de evitar novas ocorrências, além de substituir os fios de cobre por fios de alumínio. No entanto, nem as medidas extras foram suficientes para impedir o novo crime.

Além da clínica, uma cafeteria que teve todo o seu material de suprimento furtado no mesmo dia, nas primeiras horas da manhã. A recorrência de crimes, mesmo com a proximidade de instituições públicas e a presença do quartel da PM, gerou indignação entre moradores e comerciantes da região, que cobram providências urgentes das autoridades.

VEJA: Cafeteria é arrombada e tem itens furtados ao lado de quartel da PM em Rio Branco: ‘Situação difícil’

“Estamos no centro da cidade. Não é um local isolado, nem escuro. Mesmo assim, os bandidos continuam agindo com total liberdade”, afirmou Manuela.

ASSITA AO VÍDEO DO FURTO NA ÍNTEGRA: