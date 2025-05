Ministério Público investiga anúncio de compra de celulares de mais de R$ 10 mil por prefeitura no Acre

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), instaurou uma notícia de fato para apurar a intenção da Prefeitura de Tarauacá em adquirir smartphones, modelo iPhone 16 Pro Max, com valor estimado entre R$ 10 mil e R$ 12 mil.

De acordo com a instituição, a intenção de aquisição dos aparelhos telefônicos consta em convite público de cotação de preços divulgado pela Secretaria Municipal de Comunicação, com objetivo de contratar empresa especializada na venda de equipamentos tecnológicos por meio de dispensa de licitação.

“A medida visa apurar a real necessidade na aquisição desses aparelhos telefônicos. O procedimento também considera o interesse público e a razoabilidade da contratação pretendida”, afirma o MPAC.

Aparelhos são geralmente considerados um dos smartphone mais caros do mercado, e os modelos mais recentes, como o iPhone 16 Pro Max, podem ter preços bastante elevados. O Brasil é conhecido por ter um dos preços mais altos do mundo.