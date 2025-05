Monitorado é morto a facadas durante bebedeira no interior do Acre; veja detalhes

Ozeias Carvalho Maia, de 30 anos, monitorado por tornozeleira eletrônica, foi morto com vários golpes de faca dentro de uma residência na noite deste domingo (25), na Rua Satiro Bento, bairro José Hassem, no município de Epitaciolândia, interior do Acre.

Segundo informações da polícia, Ozeias estava na companhia de vários amigos quando se envolveu em uma discussão com um homem ainda não identificado. Com os ânimos exaltados, o suspeito, de posse de uma faca, desferiu vários golpes contra a vítima, que caiu sem vida sobre um sofá da residência. Após o crime, o agressor fugiu do local.

Amigos da vítima acionaram rapidamente a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para prestar os primeiros socorros, mas, ao chegarem ao local, os socorristas constataram que Ozeias já estava sem vida.

Policiais militares do 5º Batalhão estiveram no local, colheram informações sobre o suspeito e realizaram buscas na região, mas ninguém foi localizado.

A área foi isolada para o trabalho da Perícia Técnico-Científica. O corpo foi removido por agentes de necropsia e encaminhado para a sede do Instituto Médico Legal (IML), em Rio Branco, onde passará por exames cadavéricos. Em seguida, será liberado para a família realizar o velório e o sepultamento.

O caso será investigado pela Polícia Civil de Brasiléia.

Ainda de acordo com a polícia, Ozeias era morador da zona rural e, havia cerca de um mês, estava residindo no bairro José Hassem.