Morador de Sena Madureira fratura a perna em acidente e pede ajuda para se manter

O trabalhador autônomo Eliudo Mota de Almeida, residente no ramal Santa Rosa, em Sena Madureira, está atravessando um momento delicado. No último dia 17, ele foi vítima de um acidente de trânsito e sofreu fraturas no joelho e no pé.

Restou apurado que Eliudo pilotava uma motocicleta pela Rua Padre Egídio, centro de Sena. Ao chegar próximo a Gazin, outro motociclista invadiu a preferencial e provocou a batida. Logo em seguida, o rapaz que agiu de forma imprudente evadiu-se do local tomando rumo ignorado.

Casado e com filhos, Eliudo está impossibilitado de trabalhar, por isso, recorreu à imprensa para pedir ajuda às pessoas de bom coração. “Trabalho fazendo minhas vendas, mas hoje não consigo sair de casa. Preciso comprar remédios e também alimentos para a minha família. Quem trabalha como eu, não tem como guardar dinheiro. Com isso, peço ajuda às pessoas. Quem puder doar qualquer quantia, agradeço de coração”, disse ele.

Futuramente, Eliudo deverá passar pelo atendimento de um ortopedista, porém, ainda não sabe quando vai poder voltar a trabalhar.

Qualquer ajuda deverá ser feita através do pix: 68992147044.