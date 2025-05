Morador esfaqueado em Santa Rosa do Purus é transferido para Rio Branco

Uma tentativa de homicídio foi registrada na madrugada desta quarta-feira (21) na cidade de Santa Rosa do Purus, interior do Acre. Um morador cujo nome ainda não foi divulgado foi atingido com uma facada e precisou ser transferido para o Pronto-Socorro de Rio Branco.

Segundo informações, vítima e autor estariam ingerindo bebida alcóolica e, em determinado momento, chegaram a se desentender, encaminhando-se para as vias de fato. O autor do crime teria sido agredido com um soco no rosto. Posteriormente, armou-se com uma faca e investiu contra seu desafeto.

Em nota, a Polícia Militar afirma que agiu rapidamente e conseguiu, em tempo hábil, localizar e prender o infrator: “A guarnição foi acionada para atender uma ocorrência de rixa e, ao chegar ao local, encontrou a vítima ferida por arma branca, sendo atendida pelo SAMU. Após relatos de testemunhas, os militares iniciaram diligências e localizaram o suspeito em curto espaço de tempo, encaminhando-o à Delegacia para os procedimentos cabíveis.

A vítima, com estado de saúde estável, foi transferida para Rio Branco.

A Polícia Militar atua de forma firme na prevenção e na repressão qualificada, a fim de evitar que crimes como este se repitam”.

Caso a justiça decida encaminhar o autor para o presídio, o mesmo será destacado para Sena Madureira, visto que, em Santa Rosa não há penitenciária.