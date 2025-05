Morre, aos 96 anos, a professora Yolanda Estela Tavares do Couto

Faleceu nesta quinta-feira, 29 de maio de 2025, aos 96 anos, a professora Yolanda Estela Tavares do Couto, uma das figuras mais queridas e respeitadas da educação acreana. Nascida em 10 de janeiro de 1929, no município de Igarapava, interior de São Paulo, Yolanda viveu grande parte de sua vida no Acre, onde construiu uma trajetória como educadora e cidadã.

Casada com o agropecuarista Benedito Tavares do Couto (já falecido), Yolanda chegou ao Acre nos anos 1970, acompanhando o esposo, e desde então passou a residir em Rio Branco, onde dedicou décadas de sua vida ao magistério. Lecionou com paixão em escolas da capital e deixou uma marca profunda entre colegas, alunos e na comunidade local. A educação era, como definem familiares, “a paixão da vida dela”.

Mesmo após a aposentadoria, Yolanda seguiu sendo uma presença ativa e querida no meio social acreano. Era conhecida pelas festas animadas que realizava em sua casa, na rua Guilmar Santos, reunindo amigos e colegas de profissão. “Ela era muito querida, especialmente pelas amigas da mesma geração, muitas professoras e ex-alunos que a adoravam”, relembra a neta Mariana Tavares, comunicadora e influenciadora digital.

Nos últimos anos, Yolanda havia retornado à sua cidade natal, Igarapava (SP), onde residia próxima às irmãs e demais familiares. Foi lá que ela faleceu, enquanto dormia, de forma tranquila. O velório ocorre nesta quinta-feira (29), e o sepultamento será realizado nesta sexta-feira (30), no cemitério local.