Morre Ed Gale, ator que interpretou Chucky, o boneco assassino

Morreu nesta quarta-feira, 28, o ator Ed Gale, responsável por dar à vida a Chucky, o boneco assassino, do filme clássico de 1988, informou o site TMZ.

Segundo a reportagem, ele morreu em um hospital psiquiátrico de Los Angeles. A causa da morte não foi revelada.

Em sua conta no Facebook, a sobrinha de Gale, Kayse, publicou um texto emocionada com a partida do tio e feliz da carreira que ele conquistou.

“Ed pegou uma carona para a Califórnia quando tinha vinte anos de idade, com 41 dólares e um sonho, e nunca mais olhou para trás (…) Ele dava muita risada e fará muita falta”, disse ela.

Ed Gale também fez papéis conhecidos em “Howard, o pato” e “Chopper Chicks em Zumbitown”, mas ficou mundialmente famoso devido ao filme “O Brinquedo Assassino”, em que protagonizou o longa no papel de Chucky.

Segundo a sobrinha, o ator participou de mais de 130 filmes, programas de TV e comerciais.