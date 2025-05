Morre jovem que foi baleado enquanto caminhava no 2º Distrito de Rio Branco

Veimar Ribeiro Cabreira Junior, de 26 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio por disparos de arma de fogo na madrugada desta quarta-feira (21), enquanto caminhava pela Rua Salgueiro, no bairro Cidade Nova, região do Segundo Distrito de Rio Branco. Ele morreu na tarde do mesmo dia, no Pronto-Socorro da capital.

Segundo informações da polícia, Veimar caminhava pela rua quando foi surpreendido por dois criminosos armados, que efetuaram diversos disparos contra ele. Mesmo ferido com três tiros — um no abdômen, um no quadril direito e outro na coxa esquerda —, o homem conseguiu correr e escapar da morte imediata, mas acabou caindo em via pública. Após a ação, os criminosos fugiram do local.

Moradores que ouviram os disparos acionaram a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância de suporte avançado para prestar socorro. No entanto, ao chegar ao local indicado, Veimar já não se encontrava lá. Ele havia sido socorrido por populares que passavam pela Rua Salgueiro e o encontraram caído e ensanguentado. Rapidamente, colocaram-no em um veículo modelo i30, de cor preta, e o levaram ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde deu entrada em estado gravíssimo. As duas pessoas que o deixaram no hospital relataram que ele era morador de rua e usuário de entorpecentes, e, em seguida, deixaram o local.

A equipe de plantão na unidade de trauma avaliou a vítima e constatou que a perfuração no abdômen não apresentava sangramento externo, o que indicava uma possível hemorragia interna. Diante disso, Veimar foi encaminhado às pressas ao centro cirúrgico para ser submetido a uma laparotomia exploratória. O sangramento visível concentrava-se na coxa e no quadril. Após o procedimento cirúrgico, a vítima foi levada para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI), onde não resistiu aos ferimentos e morreu na tarde desta quarta-feira.

O corpo de Veimar foi retirado do necrotério do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (HUERB) e levado para o Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames cadavéricos antes de ser liberado para a família realizar o velório e o sepultamento.

O caso segue sendo investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).