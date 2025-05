Motociclista perde o controle, bate em calçada e cai próximo à ponte em Rio Branco

A motociclista Thalya Costa Magalhães, de 27 anos, ficou ferida após perder o controle da moto, bater na calçada e cair próximo à ponte sobre o Igarapé São Francisco, no bairro das Placas, em Rio Branco.

Segundo informações do marido da vítima, Thalya estava a caminho de buscá-lo no trabalho, trafegando no sentido centro-bairro em uma motocicleta modelo CB-300, de cor preta e placa NAG-5C65. Próximo ao acesso à ponte sobre o Igarapé São Francisco, ela perdeu o controle da direção, colidiu com a calçada e caiu ao lado de um poste de energia elétrica.

Com o impacto, a motociclista perdeu a consciência, sofreu uma pancada na cabeça e foi diagnosticada com traumatismo cranioencefálico leve, além de apresentar escoriações por todo o corpo.

Populares que passavam pelo local prestaram os primeiros socorros e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância de suporte avançado para realizar o atendimento. Após ser estabilizada, Thalya foi encaminhada ao pronto-socorro de Rio Branco, onde deu entrada em estado de saúde estável.

Amigos do casal compareceram ao local do acidente e levaram a motocicleta para a residência da família.