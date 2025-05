MPAC acompanha investigação de caso envolvendo policial civil em Rio Branco

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) instaurou procedimento para acompanhar as investigações relacionadas à morte de um homem, ocorrida em Rio Branco, em circunstâncias que envolvem um policial civil. O caso está sob apuração da Promotoria Especializada no Controle Externo da Atividade Policial.

Segundo informações preliminares, o episódio teria ocorrido após um desentendimento entre vizinhos, e a vítima teria sido atingida por disparos de arma de fogo. O agente, conduzido pela Polícia Militar à Delegacia de Flagrantes (Defla), foi liberado no mesmo dia.

Com o objetivo de garantir a transparência e a correta apuração dos fatos, o MPAC solicitou diligências ao Núcleo de Apoio Técnico (NAT), que irá verificar o local da ocorrência, buscar registros de câmeras de segurança e identificar possíveis testemunhas.

O órgão também expediu ofício à Corregedoria-Geral da Polícia Civil, requisitando, no prazo de cinco dias, informações sobre o procedimento instaurado, incluindo a decisão que justificou a não lavratura do flagrante e a liberação do agente.

Além disso, foram enviados pedidos formais ao Instituto Médico Legal (IML) e ao Instituto de Criminalística, com prazo de dez dias para o envio dos laudos periciais, tanto do exame cadavérico quanto da perícia do local.