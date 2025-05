MPAC investiga servidoras acusadas de estudar Medicina na Bolívia durante horário de trabalho

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) instaurou uma notícia de fato para esclarecer a respeito de uma possível irregularidade envolvendo servidoras de Senador Guiomard, que supostamente estariam cursando graduação de Medicina na cidade de Puerto Evo, a Bolívia, mantendo vínculo de trabalho com o município, mas sem o devido cumprimento de carga horária.

A investigação, que está sendo realizada por meio da Promotoria de Justiça Cível de Senador Guiomard, teve início após denúncia, que destacavam o fato das servidoras estarem fazendo o curso na Universidad Amazónica de Pando (UAP), que fica na fronteira com Plácido de Castro, local que impediria as trabalhadoras de conseguir a jornada de trabalho regular em razão da distância entre uma cidade e outra.

Segundo denúncia, uma das servidoras estaria lotada no gabinete do vice-prefeito, na função de chefe de gabinete. Enquanto a outra atuava na Secretaria Municipal de Assistência Social.

A promotora de Justiça Eliane Misae solicitou à Prefeitura de Senador Guiomard cópias das folhas de ponto das servidoras e outros esclarecimentos acerca das medidas adotadas em relação à situação denunciada.

Ao MPAC, a prefeitura do município disse ter tomado conhecimento da situação após receber ofícios ministeriais e determinou, ainda, a exoneração imediata das servidoras.