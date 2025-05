Mulher é presa em Porto Velho por envolvimento com tráfico de drogas no interior do Acre

Uma ação integrada entre as polícias civis do Acre e de Rondônia resultou na prisão de uma mulher de 38 anos, suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas e de integrar uma organização criminosa com atuação no estado do Acre. A prisão ocorreu na quarta-feira, 21, no Distrito das Flores, em Porto Velho (RO).

A operação foi coordenada pela Delegacia-Geral de Mâncio Lima, que, após localizar a suspeita na capital rondoniense, acionou a Polícia Civil de Rondônia para o cumprimento do mandado de prisão. Segundo a investigação, a mulher estaria ligada a uma rede criminosa responsável por abastecer diversos municípios acreanos com entorpecentes, contribuindo para o aumento dos índices de criminalidade na região do Juruá.

O delegado de Polícia Civil de Mâncio Lima, Dr. José Obetânio, destacou a importância da cooperação entre as forças de segurança dos dois estados.

“Essa ação representa um avanço importante no combate ao tráfico de drogas e ao crime organizado que afetam diretamente nossas comunidades. A integração entre as polícias civis do Acre e de Rondônia foi fundamental para localizarmos e prendermos essa suspeita. Esse é um exemplo claro de como o trabalho cooperativo entre instituições pode trazer resultados concretos para a segurança pública”, afirmou o delegado.

A mulher será transferida para o Acre, onde ficará à disposição da Justiça. As investigações prosseguem com o objetivo de identificar outros membros da organização criminosa e desarticular completamente a rede que atua na região.