Mulher em surto esfaqueia funcionários durante obra em Plácido de Castro

Leovaldo Rosa Lopes, de 58 anos, e João Luiz foram vítimas de uma tentativa de homicídio a golpes de faca, após uma mulher surtar na tarde desta terça-feira (27), na Rua Principal do bairro Olária, no município de Plácido de Castro, interior do Acre.

Segundo informações de testemunhas, uma mulher identificada apenas como Carla, de 37 anos, que já possui histórico de problemas mentais e é paciente do Hospital de Saúde Mental do Acre (HOSMAC), estava em sua casa quando funcionários da Prefeitura de Plácido de Castro chegaram pela manhã para realizar uma obra de tapa-buracos no local.

À tarde, incomodada com o barulho do maquinário, Carla teve um surto, pegou uma faca, correu em direção aos trabalhadores e feriu a primeira vítima, João Luiz, no braço direito. O jovem, funcionário da Secretaria de Comunicação do município, estava no local registrando imagens da equipe da Secretaria de Obras para uso institucional da prefeitura. Após ser atingido, João Luiz conseguiu fugir correndo pela rua, sendo perseguido pela mulher, que não conseguiu alcançá-lo.

Na sequência, Carla retornou ainda com a faca na mão. Nesse momento, Leovaldo, que operava uma máquina e estava agachado, não percebeu a confusão devido ao barulho dos motores. Ele foi golpeado no pescoço com um corte horizontal e também fugiu pela rua para evitar ser morto. Carla, que é sobrinha de Leovaldo, já apresentou surtos anteriormente, segundo relatos da família.

Após o ataque, os dois trabalhadores foram socorridos por colegas de equipe, enquanto o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte básico para prestar os primeiros atendimentos. Ambos foram encaminhados ao Hospital Doutor Manoel Marinho Monte. João Luiz recebeu seis pontos no braço direito e permaneceu em observação. Leovaldo, apesar de ter o corte costurado, sofreu lesão em uma veia importante do pescoço, o que causou sangramento ativo. Após curativo compressivo, ele foi transferido para o pronto-socorro de Rio Branco para avaliação com um especialista cardiovascular, e pode precisar de intervenção cirúrgica.

Após esfaquear os trabalhadores, Carla permaneceu sentada na porta de casa, aguardando a chegada da Polícia Militar.

Diante dos fatos, a mulher recebeu voz de prisão e foi conduzida à Delegacia de Polícia Civil de Plácido de Castro, onde permanece à disposição da Justiça. No entanto, como é considerada “incapaz” juridicamente por sua condição de saúde mental, ela não deverá sofrer sanções penais nem ser presa.

Segundo relatos de moradores, Carla vive na residência com seus filhos.