Mulher que transou com 583 homens vende boneca realista com sua aparência; veja valor

A jovem Annie Knight, que ganhou fama global após transar com 583 homens em apenas 6 horas, resolveu ampliar seus investimentos. Produtora de conteúdo adulto e influencer, a australiana agora está vendendo uma boneca ultrarrealista que possui todas as suas características físicas para que seus fãs possam “se divertir” em casa.

Saiba todos os detalhes:

A boneca

Com mais de 200 mil seguidores, Annie lançou uma boneca de edição limitada chamada “dream girl” (“garota dos sonhos”, em tradução literal). Segundo o site, trata-se de um brinquedo de “prazer meticulosamente elaborado para proporcionar uma experiência íntima e incomparável que reflete a sensação de estar com sua estrela favorita do OnlyFans”. O brinquedo sexual custa 169 dólares australianos, o que vale R$ 622,02 na cotação atual.

De acordo com o vendedor, o boneco foi feito através de uma replicação de escaneamento 3D de nível aeroespacial, com precisão de até 0,05 mm. Eles garantem uma sensação realista e um design interior personalizados, além de ter sido fabricado com materiais seguros para o corpo. Você teria?

Quem é a influencer?

Annie possui mais de 200 mil seguidores em seu Instagram, onde compartilha os bastidores da criação de conteúdo adulto, fala sobre moda e também mostra um pouco de suas viagens luxuosas. Ela até mesmo divide alguns cliques ao lado do noivo, Henry Brayshaw.

Atualmente, Annie cobra uma mensalidade de $ 5,25 dólares australianos, o que equivale a R$ 19,32 na cotação atual. Além disso, ela ainda está em uma outra plataforma em que compartilha apenas fotos sensuais. Neste site, ela cobra 5 dólares mensais, o que equivale a R$ 18,40 na cotação atual.

Motivo de internação

De acordo com a moça, tudo começou com um sangramento vaginal. Annie, que ganhou fama como “a mulher mais sexualmente ativa da Austrália”, revelou à revista US Weekly que está enfrentando complicações após participar do desafio. “Não estou muito bem, tenho sangrado muito desde o desafio”, relatou. A australiana tem endometriose e declarou ter sentido dores após o evento. “Estava definitivamente um pouco dolorida e eu tive um pequeno corte”, acrescentou, deixando claro o impacto que o episódio causou.