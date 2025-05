Moradores acampam em frente à nova sede do Centro Pop para impedir término de mudança

Moradores dos bairros que cercam a localidade onde está sendo instalada a nova sede do Centro Pop, no bairro Castelo Branco, decidiram acampar em frente à residência para impedir a entrada de veículos e móveis da mudança da unidade nesta quarta-feira (21).

Segundo a presidente do bairro Palheiral, Poliana Costa, os moradores vão acampanhar dia e noite no local até a chegada do secretário de Assistência Social, João Marcos Luz, para uma conversa.

“Dá pra confiar em um secretário que faz a mudança de madrugada? Onde todos estão calados e todos estão dormindo. Infelizmente não confiamos em você, se quiser um ouço de saldo, venha aqui conversar com a gente”, disse.

Poliana disse ainda, que não será permitida a entrada de outros móveis na casa, mas ressaltou que o protesto é pacífico e não coloca em risco a integridade dos servidores e pessoas em situação de rua.