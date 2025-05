No GCF, Mailza diz que o Acre é um estado comprometido com o meio ambiente

A vice-governadora Mailza Assis participou, nesta quinta-feira (22), da abertura das sessões de trabalhos técnicos da 15ª Reunião Anual da Força-Tarefa dos Governadores para o Clima e Florestas (GCF Task Force), realizada no centro de convenções da Universidade Federal do Acre (Ufac), ao lado do governador Gladson Cameli e de autoridades de pelo menos 11 países.

Mailza defendeu que o Acre tem um compromisso firme com a preservação do meio ambiente.

“Nosso estado agradece a presença de todos. Temos um estado comprometido com o meio ambiente e, agora, durante o GCF, temos a oportunidade de mostrar nossas belezas, nossas dificuldades e, claro, buscar meios que nos ajudem a superar esses desafios relacionados ao clima, ao desmatamento e às queimadas. Mas estamos combatendo esses problemas de forma intensa”, afirmou.

“Esse é o momento de discutirmos juntos — não só o Acre, não só o Brasil, mas também os demais países — sobre como cada um pode contribuir para enfrentar as dificuldades que vivemos em relação ao clima”, concluiu.