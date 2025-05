Noiva viraliza ao chegar em carro fúnebre para casar: ‘Passei dois anos indo em funerais para vê-lo’

Uma noiva chocou convidados após chegar no próprio casamento dentro de um carro de funerária em Pinhalzinho, no Oeste de Santa Catarina. Segundo Daniela Signor Scariot, de 33 anos, a escolha tem motivo claro: o marido Apollo é sócio de uma funerária, e ela passou dois anos participando de velórios para tentar chamar a atenção dele.

“Eu passei dois anos indo em funeral para vê-lo. Literalmente, eu ia em velórios para o ver, para ver se ele me notava e tinha algum interesse”, contou.

Um vídeo mostra o momento em que o carro plotado com a marca da empresa de Apollo chega no gramado onde ocorreu a cerimônia. Na parte de trás do veículo, a frase: “Até que a morte nos separe”.