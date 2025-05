Nutrição em Pauta: O que é comer limpo e por que nem sempre é saudável

Nos últimos anos, o termo “comer limpo” (ou clean eating) se espalhou pelas redes sociais, influenciando milhões de pessoas a buscarem uma alimentação mais natural, sem industrializados, aditivos ou “químicos”.

Mas será que toda comida industrializada é vilã? E será que esse conceito, mesmo bem-intencionado, não pode acabar promovendo restrições exageradas e transtornos alimentares disfarçados?

O que significa “comer limpo”?

A proposta do “comer limpo” é valorizar alimentos naturais, minimamente processados, sem corantes, conservantes ou açúcar refinado, priorizando:

Frutas, verduras, legumes

Grãos integrais

Carnes e ovos in natura

Oleaginosas e sementes

Água e chás naturais

Esse padrão se opõe à dieta rica em ultraprocessados, refrigerantes, fast food e snacks artificiais. Até aí, tudo certo — e até recomendável com base na ciência.

Quando o conceito se torna um problema?

O problema começa quando “comer limpo” vira obsessão por pureza alimentar. A pessoa demoniza qualquer alimento industrializado, evita comer fora de casa, sente culpa ao consumir algo “não limpo” e passa a excluir grupos alimentares importantes.

Esse comportamento pode evoluir para um distúrbio chamado ortorexia nervosa — quando o excesso de preocupação com a qualidade da comida prejudica a saúde física, emocional e social.

Benefícios do “comer limpo” com equilíbrio

✅ Reduz inflamação

✅ Melhora a qualidade intestinal e hormonal

✅ Controla peso, glicemia e colesterol

✅ Aumenta a energia e disposição

✅ Ensina o valor da comida de verdade

Riscos do extremismo alimentar

⚠️ Medo de comer o “errado”

⚠️ Culpa, ansiedade e comportamento compensatório

⚠️ Isolamento social

⚠️ Carência de nutrientes por exclusões desnecessárias

⚠️ Relação disfuncional com a comida

Então, qual é o caminho?

Nutrição não precisa ser perfeita, precisa ser possível.

A base da alimentação deve sim ser composta por alimentos naturais, mas incluir um chocolate, uma pizza com amigos ou um lanche prático não te faz “menos saudável” — te faz humana.

Comer com equilíbrio, consciência e prazer é o verdadeiro “comer limpo”.

O conceito de “comer limpo” pode ser uma porta de entrada para hábitos mais saudáveis — desde que não se torne uma obsessão ou uma fonte de culpa.

Cuidar da alimentação é um ato de autocuidado, não de autossabotagem. E, para isso, o acompanhamento nutricional individualizado é fundamental para ajustar expectativas, plano alimentar e liberdade à mesa.

👩‍⚕️ Tudo depende do seu objetivo e do planejamento feito com o nutricionista.

É esse profissional que vai ajustar sua alimentação à sua realidade, rotina, saúde e metas — sem radicalismos.

Nutrir-se com equilíbrio, consciência e liberdade é o verdadeiro caminho para uma vida saudável e sustentável.

📚 Referências científicas

Dunn, T. M., & Bratman, S. (2016). On orthorexia nervosa: A review of the literature. Appetite, 105, 151–159.

Monteiro, C. A. et al. (2018). Ultra-processed foods: what they are and how to identify them. Public Health Nutrition, 21(1), 36–38.

Syurina, E. V. et al. (2014). Prevalence, risk factors and consequences of orthorexia nervosa: a systematic review. Eating and Weight Disorders, 19(3), 275–283.

Escrito por Luana Diniz, nutricionista clínica esportiva.

