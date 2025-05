Nutrição em Pauta: Quem realmente precisa cortar o glúten?

🔎 O que é o glúten?

O glúten é uma proteína naturalmente presente no trigo, centeio e cevada. Ele é o responsável pela elasticidade das massas e está presente em alimentos como:

Pães, bolos, biscoitos

Massas (macarrão, lasanha)

Cerveja e alguns molhos industrializados

Para a maioria das pessoas, o glúten não traz nenhum mal — mas há exceções importantes.

⚠️ Quando cortar o glúten faz sentido?

Doença celíaca

É uma condição autoimune em que o corpo reage ao glúten, causando inflamação intestinal, má absorção de nutrientes, diarreia, inchaço e até anemia.

A única conduta é exclusão total e vitalícia do glúten. Sensibilidade ao glúten não celíaca

Algumas pessoas relatam desconfortos gastrointestinais (como estufamento, gases ou dor abdominal) ao consumir glúten, mesmo sem diagnóstico de doença celíaca.

Nesses casos, a exclusão ou redução pode ser benéfica — desde que feita com acompanhamento profissional. Dermatite herpetiforme

É uma condição inflamatória da pele, também relacionada à intolerância ao glúten.

❌ Quando NÃO é necessário cortar?

Evitar glúten sem motivo clínico ou orientação nutricional pode:

Levar à exclusão desnecessária de alimentos nutritivos

Aumentar o risco de deficiências nutricionais (como ferro, fibras e vitaminas do complexo B)

Estimular uma relação desequilibrada com a comida

Alimentar modismos e discursos sem base científica

Produtos “gluten free” não são sinônimo de saudáveis — muitos são ultraprocessados, com alto teor de gordura, açúcar ou aditivos.

✅ O caminho é o equilíbrio

O glúten pode estar presente numa alimentação saudável, equilibrada e rica em fibras, proteínas, vitaminas e minerais.

O mais importante é olhar o contexto geral da alimentação, e não focar em excluir um único componente.

Cortar o glúten só faz sentido quando há uma justificativa clínica e nutricional para isso.

Respeitar as necessidades do seu corpo e ter acompanhamento profissional é o que garante saúde e bem-estar — não seguir tendências da internet.

Antes de excluir alimentos do seu dia a dia, exclua os exageros, o medo e a desinformação.

📚 Referências

Escrito por Luana Diniz, nutricionista clínica esportiva. Confira mais dicas na coluna Nutrição em Pauta .

*COLUNA NUTRIÇÃO EM PAUTA / LUANA DINIZ NUTRICIONISTA – CRN7 16302

Nutricionista e atleta, formada pela Universidade Federal do Acre, pós-graduada em nutrição clínica esportiva. Trabalha com atendimento clínico nutricional em parceria com a loja de suplementos Be Strong Fitness e é colunista do ContilNet em assuntos sobre alimentação e sua correlação com saúde e bem-estar.

Instagram: @luanadiniznutricionista

Contato: (68) 99973-0101

Para mais informações: linklist.bio/luanadiniznutricionista