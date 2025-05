Operação Verão avança com obras nas rodovias AC-10 e AC-90

Com foco na segurança viária e na melhoria da trafegabilidade, o governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), avança com a Operação Verão nas rodovias AC-10 e AC-90. Os serviços contemplam reconstrução de estruturas e recuperação asfáltica, garantindo melhores condições para quem utiliza as vias diariamente.

“A atuação do Deracre reflete o compromisso com a população, que depende das rodovias no seu dia a dia, seja para trabalhar, estudar ou visitar a família. Nosso objetivo é garantir segurança e qualidade nos deslocamentos”, destacou a presidente do Deracre, Sula Ximenes.

Na AC-10, os trabalhos se concentram em dois trechos. No km 58 está em andamento a reconstrução de uma galeria que havia cedido. A intervenção inclui a construção de um berço de concreto e o reposicionamento seguro das estruturas. Já no km 47, a operação tapa-buraco vem recuperando o pavimento e assegurando a passagem de veículos com mais qualidade.

Paralelamente, na rodovia AC-90, os serviços de manutenção já iniciaram a partir do km 20. As equipes atuam na correção de buracos e na preparação da pista para os próximos trechos de recuperação.

Ao todo, estão previstos 59 quilômetros de recuperação asfáltica na AC-90, como parte de um pacote de ações que totaliza R$ 37 milhões em investimentos. Os recursos são oriundos de emenda parlamentar do senador Márcio Bittar, com contrapartida do governo do Estado.

A Operação Verão segue em ritmo acelerado em todo o estado, reforçando a presença do governo nas estradas e promovendo melhorias que impactam diretamente na rotina dos acreanos.