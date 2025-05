Os motivos que levaram Elon Musk a sair do governo Trump

Essa posição permite alguém trabalhar 130 dias por ano em um cargo público.

Considerando a posse de Trump em 20 de janeiro, ele atingiria esse limite no final de maio.

Em abril, o empresário já tinha sinalizado que sairia do governo — e Trump confirmou que sabia disso.

“Com o fim do meu mandato como Funcionário Especial do Governo, gostaria de agradecer ao presidente @realDonaldTrump pela oportunidade de reduzir gastos desnecessários”, escreveu Musk no X.