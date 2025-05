A goleada por 6 x 0 aplicada pelo Palmeiras em cima do Sporting Cristal, na noite dessa quarta-feira (28/5), pela Libertadores fez com que o Verdão atingisse uma marca importante na competição. Somando todas as participações na disputa sul-americana, a equipe chegou a 142 vitórias, mesma quantidade de jogos disputados pelo Corinthians na mesma competição.

O dado fez com que o perfil oficial do Palmeiras nas redes sociais soltasse uma provocação contra o rival, comparando as duas marcas entre as equipes. Confira a arte compartilhada pelo clube:

O Palmeiras fechou a primeira fase da competição com 100% de aproveitamento. O clube já havia tido um desempenho igual na campanha de 2022, quando terminou a primeira fase com os mesmos 18 pontos. Agora a equipe aguarda o sorteio, que será realizada na segunda-feira (2/6), para descobrir quem será o adversário nas oitavas de final.

Com o desempenho, a equipe garantiu a vantagem de decidir todas as partidas de mata-mata em casa até a semifinal, já que a decisão da Libertadores será disputada no Peru.