“Pelezinho” morre após levar dois tiros na cabeça; polícia investiga suposta queima de arquivo

Leonardo Costa Carrilho, de 28 anos, conhecido como “Pelezinho”, que foi encontrado em estado gravíssimo após ser baleado com dois tiros na cabeça na manhã desta terça-feira (20), em via pública no bairro Fontenele de Castro, no município de Brasiléia, interior do Acre, não resistiu aos ferimentos e morreu na madrugada desta quarta-feira (21), no Hospital Regional do Alto Acre, Raimundo Chaar.

Segundo informações dos policiais civis, a equipe foi ao bairro para realizar diligências após receber uma denúncia anônima. Ao chegar ao local, os agentes encontraram Leonardo caído na rua. A vítima apresentava ferimentos graves, com exposição de massa encefálica causada pelos disparos.

Diante da gravidade do caso, os policiais colocaram o homem na carroceria da viatura descaracterizada e o levaram rapidamente ao Hospital Regional do Alto Acre, onde ele deu entrada em estado gravíssimo. A vítima chegou a ser entubada e ficou sob observação. No entanto, não pôde ser transferida para Rio Branco, pois seu quadro clínico não se estabilizou.

“Pelezinho” sofreu algumas paradas cardiorrespiratórias, sendo necessária a intervenção rápida dos médicos na tentativa de reanimação, mas ele evoluiu para falência múltipla dos órgãos. O óbito foi confirmado durante a madrugada desta quarta-feira.

Ainda na terça-feira, após o socorro, os policiais retornaram ao bairro Fontenele de Castro para coletar informações sobre a tentativa de homicídio. Os levantamentos iniciais estão sendo realizados, e a investigação, sob responsabilidade da Polícia Civil, coordenada pelo delegado Erick Maciel, aponta como principal linha de apuração uma possível “queima de arquivo” envolvendo membros de uma organização criminosa.

Leonardo estava envolvido em um homicídio ocorrido na cidade de Epitaciolândia, no final de dezembro de 2024, quando foi localizado um corpo queimado dentro de um saco plástico nas proximidades da estação de captação de água — no mesmo bairro onde ele foi baleado por dois indivíduos em uma motocicleta.

Foi informado que o corpo de “Pelezinho” foi transferido para o Instituto Médico Legal (IML) em Rio Branco, onde passará por exames cadavéricos antes de ser liberado para os familiares realizarem o velório e sepultamento.

O caso está sob responsabilidade da Delegacia de Polícia Civil de Brasiléia.