PM prende homem em situação de rua que furtou gata de estimação de família em Rio Branco

O homem em situação de rua Said Rodrigues Leôncio, de 34 anos, foi preso por furto após ser reconhecido e detido pelas próprias vítimas, acusado de furtar a gata de estimação de uma família na noite desta terça-feira (20). A prisão ocorreu nas proximidades do Palácio do Governo do Acre, no início da tarde desta quarta-feira (21), na região central de Rio Branco.

Segundo informações repassadas pelas vítimas, Said invadiu uma distribuidora onde a gata da raça vivia e a levou. Ao notarem o desaparecimento do animal, os donos verificaram as imagens do circuito de segurança e constataram o furto. A gata, com cerca de 10 anos de convivência com a família, tem grande valor sentimental e é considerada um membro da casa.

De posse das imagens e ao avistarem o suspeito caminhando pelo centro, as vítimas acionaram rapidamente a Polícia Militar, que localizou e abordou o homem. Após analisar as imagens, os policiais confirmaram o crime e deram voz de prisão ao acusado, que foi encaminhado à Delegacia da 1ª Regional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Said é um velho conhecido da polícia, com várias passagens por crimes diversos. Mesmo após ser preso, ele se recusou a informar o paradeiro do animal e não forneceu detalhes sobre o furto.