Polícia apreende quatro adolescentes envolvidos em assaltos a estabelecimentos no Acre

Quatro adolescentes, com idades entre 16 e 17 anos, foram apreendidos nesta terça-feira (20) em Tarauacá, no interior do Acre, suspeitos de participação em uma série de assaltos registrados recentemente na cidade.

A ação foi conduzida pela Polícia Civil do Acre (PCAC), após um trabalho investigativo realizado pela Delegacia-Geral do município. A quadrilha, composta por cinco integrantes, um deles ainda foragido, é suspeita de atuar de forma articulada e violenta, em crimes contra estabelecimentos comerciais e postos de combustível.

Segundo a polícia, os crimes ocorreram nos dias 8 e 11 de abril, além de um roubo registrado no dia 2 de maio. A decisão pela internação dos adolescentes foi tomada pelo Juizado da Infância e da Juventude, atendendo à representação formal feita pela autoridade policial responsável pelas investigações.

As diligências continuam para localizar o quinto suspeito, ainda em liberdade. O delegado José Ronério, titular da delegacia de Tarauacá, destacou a importância da ação como resposta às investidas criminosas do grupo.

“Eles vinham assustando comerciantes e trabalhadores com uma sequência de assaltos bem organizados. Conseguimos identificar os envolvidos, reunir provas e solicitar a internação. Isso demonstra o comprometimento da Polícia Civil com a segurança da população e a agilidade no enfrentamento ao crime”, afirmou.