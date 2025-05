Polícia Civil convoca mais de 500 vítimas para reaver celulares recuperados no Acre

A Polícia Civil do Acre intimou mais de 500 pessoas para receberem de volta seus celulares roubados ou furtados. Os aparelhos foram localizados e recuperados durante a segunda etapa da Operação Mobile, que tem abrangência nacional e é coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.

As notificações estão sendo feitas por meio de mensagens enviadas pelos números oficiais da Polícia Civil: : (68) 99240-0726 e (68) 99918-0000, via WhatsApp, com o objetivo de facilitar a comunicação com as vítimas e garantir segurança no processo. Somente na última semana, centenas de pessoas receberam esse contato direto.

A entrega dos celulares será feita em etapas, com o ápice previsto para esta sexta-feira (23), quando será realizado o “Dia D” de restituição. A ação ocorre a partir das 8h na sede da Polícia Civil, na Avenida Antônio da Rocha Viana, em Rio Branco, ao lado do IML, e também em delegacias localizadas no interior do estado.

Desde o início da operação, mais de 200 aparelhos já foram devolvidos aos seus proprietários. Com o reforço desta nova fase, a expectativa é de que esse número cresça significativamente até o fim do ano.

Segundo a Polícia Civil, a Operação Mobile tem sido essencial não só para recuperar bens, mas também para desarticular redes de receptação e reduzir os índices de criminalidade relacionados ao roubo e furto de celulares no estado.