Polícia Civil cumpre sete mandados de prisão durante operação em Rodrigues Alves

Em uma ação conjunta entre as Delegacias de Polícia Civil de Rodrigues Alves e Cruzeiro do Sul, a Polícia Civil do Acre (PCAC) cumpriu, nesta terça-feira (20), sete mandados de busca e apreensão expedidos pelo Poder Judiciário. A operação teve como foco o combate ao tráfico de drogas na região e resultou ainda no cumprimento de um mandado de prisão preventiva contra um foragido da Justiça do estado de Rondônia, localizado na cidade de Rodrigues Alves.

Durante a operação, foram apreendidos documentos e outros materiais com valor probatório, que reforçam as suspeitas de envolvimento dos alvos com o crime de tráfico de entorpecentes. A ação foi coordenada pelas equipes das duas delegacias e é fruto de um trabalho investigativo criterioso conduzido nos últimos meses.

O delegado Heverton Carvalho, titular da Delegacia-Geral de Cruzeiro do Sul e responsável pela coordenação da operação, destacou a importância da integração entre as unidades policiais.

“Recebemos informações de que um foragido da Justiça de Rondônia estaria atuando na região e, junto com as evidências de tráfico de drogas, representamos ao Judiciário pelos mandados. A operação de hoje demonstra o comprometimento da Polícia Civil com o enfrentamento à criminalidade, em especial aos crimes interestaduais”, afirmou.

Já o delegado Marcílio Laurentino, responsável pela Delegacia de Rodrigues Alves, reforçou o papel da ação na proteção da comunidade local.

“Nosso objetivo é garantir a segurança da população de Rodrigues Alves. Com a união das forças policiais e o apoio do Judiciário, conseguimos retirar de circulação um indivíduo perigoso e reunir elementos importantes para a continuidade das investigações sobre o tráfico na região”, declarou.

A Polícia Civil informou que as investigações terão continuidade para identificar outros possíveis envolvidos e aprofundar a apuração sobre a atuação de organizações criminosas na região do Juruá.