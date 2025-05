Polícia Militar captura monitorado acusado de praticar furtos em série em Sena Madureira

O 8º Batalhão da Polícia Militar, com sede em Sena Madureira, conseguiu nesta quarta-feira (21) dar uma resposta à sociedade sobre vários furtos que vinham sendo praticados no município. Através de um minucioso trabalho, os PMs localizaram e prenderam Erlan Almeida, 36 anos, apontado como o autor dos furtos. Para se ter uma ideia, nem mesmo a igreja católica Nossa Senhora da Conceição escapou das suas ações criminosas.

Na tarde de ontem, a PM recebeu um chamado dando conta de um furto ocorrido em um estabelecimento situado na rua Augusto Vasconcelos, em frente à autoescola Radar. Com base nas informações, os militares iniciaram as diligências e, em determinado momento, se depararam com o suspeito. Erlan estava de posse das mercadorias que haviam sido subtraídas do comércio. Também pilotava uma bicicleta que tinha furtado horas antes. Ele ainda tentou se evadir, mas foi contido e encaminhado para a Unidade de Segurança Pública de Sena Madureira.

Em conversa com os policiais, ele confessou ter sido o autor de dois furtos ocorrido na igreja católica Nossa Senhora da Conceição que nesse mês de maio está promovendo o arraial. Nesse caso, o infrator pulou o muro da igreja, acessou o local e afanou alguns objetos.

De acordo com a Polícia Militar, ele vinha cometendo furtos em série em Sena Madureira. Nas últimas semanas, esteve envolvido em pelo menos seis ocorrências.

Um detalhe que chamou atenção é que o mesmo estava utilizando a tornozeleira eletrônica. Contudo, de forma proposital, ele deixava o equipamento descarregar para evitar o rastreamento e, dessa forma, praticar os delitos.

Restou apurado que Erlan é natural de Porto Velho (Rondônia) e tinha fugido de lá justamente pela prática de diversos furtos.

De agora em diante, caberá à justiça adotar as demais medidas pertinentes ao caso. Ao que tudo indica, ele deverá retornar para o presídio Evaristo de Moraes.