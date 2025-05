Prefeita, vice-prefeito e vereadores vão a Brasília e deixam cidade do Acre sem representante

O Ministério Público do Acre (MPAC) decidiu investigar a viagem da prefeita, do vice-prefeito e de vereadores do município de Senador Guiomard a Assis Brasil, que deixou a cidade sem representantes dos poderes Legislativo e Executivo por quase uma semana.

Os 11 parlamentares, incluindo a prefeita Rosana Gomes e o vice-prefeito Neido Miltão, participaram da Marcha dos Prefeitos, em Brasília. A Câmara ficou sem sessões, e os serviços na Prefeitura estão sendo comandados pelos servidores.

Os políticos chegaram a posar para diversas fotos na capital do país, visitando gabinetes, inclusive o do deputado federal Roberto Duarte. Rosana chegou a postar fotos com a seguinte legenda:

“É isso aqui que faz a diferença, gente. Isso aqui é a união. É o que eu sempre tenho dito. Sem a união, a gente não consegue avançar.”

A viagem deve custar mais de R$ 80 mil aos cofres públicos.

Moradores aproveitaram a ocasião para denunciar a falta de medicamentos nos postos de saúde e o acúmulo de lixo nos bairros.

“A cidade está entregue às traças. Pode entrar nas ruas, tudo esburacado. Dentro dos bairros, tudo abandonado. A rua do Detran, por exemplo, só buraco. Faz vergonha”, disse um morador.