Prefeitura anuncia antecipação de salário para servidores e comissionados; veja data

A Prefeitura de Rio Branco anuncia uma medida que promete aquecer a economia local: o pagamento antecipado dos salários de cerca de 9 mil servidores, incluindo efetivos, comissionados e prestadores de serviço. Os valores estarão disponíveis para consulta nas contas já nas primeiras horas desta sexta-feira, dia 23.

Essa iniciativa não se limita apenas ao pagamento regular, abrangendo também plantões e serviços extras prestados no mês. A antecipação é um reflexo do compromisso da gestão do prefeito Tião Bocalom, que tem mantido os salários rigorosamente em dia desde o início de seu mandato.

Segundo Marcus Lucena, secretário municipal de Gestão Administrativa, a antecipação demonstra respeito aos servidores e reflete a visão do prefeito em valorizá-los, reconhecendo o impacto positivo dessa medida na economia da cidade. “Quando o servidor recebe antes, ele movimenta o comércio, paga contas e investe. Isso gera receita para o município e é fruto de uma gestão responsável e planejada”, explicou Lucena.

A antecipação dos pagamentos beneficia diretamente o comércio da capital, contribuindo para o aquecimento das vendas e impulsionando a receita municipal. A prefeitura reafirma seu compromisso com a valorização do funcionalismo público e a eficiência na gestão fiscal, garantindo estabilidade financeira e benefícios diretos para a população.