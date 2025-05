Prefeitura publica diversas nomeações e exonerações no Diário desta segunda; CONFIRA

O prefeito de Rio Branco em exercício, Alysson Bestene, publicou no Diário Oficial do Estado (DOE), desta segunda-feira (26), diversas nomeações e exonerações em diferentes pastas do Executivo Municipal.

Os decretos de nomeações contemplam pastas como a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Tecnologia e Inovação (SDTI).

Confira os nomes:

Nomear Edila Ferreira de Sousa Silva, para exercer o cargo em comissão de Gestora do Centro de Atendimento ao Autismo, no Departamento de Assistência Especializada, na Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, referência CC – 6.

Nomear Lucas Costa de Souza, para exercer o cargo em comissão de Gestor do Programa Medicamento em Casa, no Departamento de Assistência Especializada, na Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, referência CC – 7.

Nomear Daniela Matias Afonso, para exercer o cargo em comissão de Chefe da Divisão de Política de Saúde Mental, no Departamento de Atenção Psicossocial, na Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, referência CC – 5

Nomear Uderlanio Vinicius Vasconcelos de Lima, para exercer o cargo em comissão, lotado na Divisão de Segurança da Informação, no Departamento de Infraestrutura, na Diretoria de Tecnologia, na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Tecnologia e Inovação – SDTI, referência CC – 4.

Nomear Cynthia Yasmin de Souza Soares, para exercer o cargo em comissão, de Assessora Técnica, na Diretoria de Tecnologia, na Diretoria de Tecnologia, na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Tecnologia e Inovação – SDTI, referência CC – 4.

Exonerar, a pedido, Gleice Kelly Barros de Lima, matrícula Nº 704709- 1, do cargo de Técnico em Gestão Pública, lotada na Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA.

Exonerar, a pedido, Maria Jucely Pessoa Barroso Sarkis, matrícula Nº 714263-1, do cargo de Cuidador Pessoal QE, lotada na Secretaria Municipal de Educação – SEME.

Exonerar, a pedido, Daniel Elias Santos Sousa, matrícula Nº 715626-1, do cargo de Técnico em Informática, lotado na Secretaria Municipal de Gestão Administrativa – SMGA.

Exonerar, a pedido, João Carlos Pinto, matrícula Nº 709143-1, do cargo de Bioquímico, lotado na Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA. Art. 2° Declarar, de acordo com o inciso I, do artigo 34 da Lei Municipal nº 1.794, de 30 de dezembro de 2009, a vacância do cargo de Bioquímico.

Exonerar, a pedido, Alinaiane de Souza Oliveira, matrícula Nº 707234- 3, do cargo de Cuidador Pessoal QE, lotada na Secretaria Municipal de Educação – SEME.

Exonerar, a pedido, José Everton do Nascimento Santiago, matrícula Nº 716338-1, do cargo de Médico Ginecologista Obstetrícia, lotado na Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA.

Exonerar, a pedido, Honorinda Firmino Cavalcante, matrícula 544955- 1, do cargo de Técnica de Educação em Saúde, na Procuradoria Geral do Munícipio – PGM.

Exonerar, a pedido, Hilda Morais Dias, matrícula 710701-2, do cargo de Assistente Escolar, na Secretaria Municipal de Educação – SEME.

Exonerar, a pedido, Ana Paula Cruz de Souza, matrícula 708066-3, do cargo de Assistente Escolar, na Secretaria Municipal de Educação – SEME, Art. 2º Declarar, de acordo com o inciso I, do artigo 34 da Lei Municipal nº 1.794, de 30 de dezembro de 2009, a vacância do cargo de Assistente Escolar.

Exonerar, a pedido, Carlos Eduardo Silva de Moraes, matrícula Nº 710813-1, do cargo de Assistente Escolar, lotado na Secretaria Municipal de Educação – SEME.