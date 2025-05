Procurado por homicídio é capturado ao cruzar linha de chegada em corrida de rua

Um homem de 34 anos, procurado por homicídio no estado de Pernambuco, foi preso neste domingo (19), logo após cruzar a linha de chegada de uma corrida de rua realizada em Vila Velha, no Espírito Santo.

De acordo com a Polícia Civil, os agentes inicialmente foram até a residência do suspeito, localizada no bairro Balneário Ponta da Fruta. No entanto, uma mulher informou que ele havia saído para participar da competição esportiva.

Com a nova informação, os policiais se dirigiram ao local da prova e montaram campana até o encerramento da corrida. Assim que o competidor concluiu o percurso, foi abordado e detido pelos agentes.

Um vídeo divulgado pela Polícia Civil do Espírito Santo mostra o momento exato em que o homem é retirado da linha de chegada pelos policiais. Após a prisão, ele foi encaminhado ao sistema prisional e permanece à disposição da Justiça de Pernambuco.

A identidade do detido não foi revelada.