Projeto Legal no Acre promove em junho workshop sobre bancos de dados eleitorais e legislativos

O Projeto Legal no Acre, iniciativa de pesquisa colaborativa entre a Universidade Federal do Acre (UFAC) e o Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (IESP-UERJ), promove, nos dias 11 e 12 de junho de 2025, o Workshop “Exploração dos bancos de dados eleitorais e legislativos do Acre”.

A atividade será realizada na sala de capacitação do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC), das 8h30 às 11h30, com entrada gratuita e inscrições abertas.

Voltado a pesquisadores, estudantes, servidores públicos, jornalistas e demais interessados, o workshop apresentará os bancos de dados desenvolvidos pelo Projeto Legal no Acre, que reúnem informações públicas sistematizadas sobre as dimensões eleitoral, legislativa e executiva (políticas públicas) no contexto do estado. As bases são de acesso livre e foram organizadas com o objetivo de fomentar a produção de conhecimento empírico sobre política, governança e representação.

O curso será ministrado pelos professores Bruno Marques Schaefer e Matteo Manes, ambos do IESP-UERJ. A programação é dividida em dois dias: o primeiro será dedicado à apresentação dos bancos de dados e exemplos de pesquisas realizadas com base neles; o segundo será uma oficina prática, em que os participantes poderão elaborar problemas de pesquisa e realizar análises com o apoio técnico dos instrutores.

Para a coordenadora estadual do projeto, professora Dra. Luci Teston, o workshop representa um passo importante na consolidação de uma cultura analítica baseada em dados no estado.

“O Projeto Legal no Acre tem como missão ampliar o acesso a informações públicas organizadas, contribuindo para pesquisas, diagnósticos e decisões políticas mais fundamentadas. Ao capacitar as pessoas para utilizar essas bases de dados, estamos fortalecendo a democracia e estimulando uma atuação cidadã mais qualificada”, afirmou.

Sobre o Projeto Legal no Acre

Criado em 2021, o Legal – Laboratório de Estudos Geopolíticos da Amazônia Legal é um projeto que reúne pesquisadores de instituições públicas dos nove estados da Amazônia Legal. No Acre, a iniciativa é conduzida por docentes e alunos da UFAC, em parceria com o IESP-UERJ. Seu principal objetivo é produzir, sistematizar e disponibilizar dados públicos que contribuam para a análise dos processos políticos, econômicos e sociais da região.

Apoio e realização

O workshop é realizado com o apoio institucional do TCE-AC por meio da Escola de Contas, Assembleia Legislativa do Estado do Acre, Escola do Legislativo, Sistema OCB/AC, SEBRAE/AC e da Iniciativa Amazônia + 10, reforçando o compromisso coletivo com a transparência, a qualificação técnica e o fortalecimento das instituições públicas.

Mais informações e inscrição estão disponíveis nos canais oficiais dos organizadores e no link abaixo.

https://forms.gle/kSu1Q6PziaFC5GTU6