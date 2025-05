Projeto Nossa Energia troca quase 10 mil lâmpadas nos cinco primeiros meses do ano

Somente nos cinco primeiros meses de 2025, já foram realizadas em torno de 100 substituições de geladeiras, cerca de 50 ventiladores — novidade deste ano — e trocadas mais de 9.900 lâmpadas incandescentes e fluorescentes por modelos de LED, aponta levantamento realizado pela Energisa Acre.

A iniciativa faz parte do Programa de Eficiência Energética (PEE) que em parceria com a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), realiza o projeto Nossa Energia, que oferece gratuitamente a substituição de geladeiras, ventiladores e lâmpadas para consumidores de baixa renda.

As substituições ocorrem durante ações de atendimento ao público promovidas ou em parceria com a Energisa. São divulgadas com antecedência por meio de rádios locais e carros de som.

“Convido a população a participar do Projeto Nossa Energia na Comunidade. É uma ação que leva serviços até os moradores, valorizando os clientes e promovendo melhorias no seu dia a dia”, destaca o analista de Eficiência Energética da Energisa, Rerisson Bessa.

Para ser atendido, é necessário apresentar um documento com foto, a conta de energia, o número do NIS e uma foto do eletrodoméstico para cadastro. Para a troca de lâmpadas, é preciso levar as antigas, com limite de até seis unidades por consumidor.

Confira a programação:

• 24/05, às 8h: Escola Monte Castelo, no Apolônio Sales

• 27/05, às 8h: Praça Fernando Melo, no Calafate (em parceria com a ação do 4º BIS)