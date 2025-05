Qual é a doença de Otaviano Costa? Marido de Flávia Alessandra temeu a morte

Otaviano Costa agora dando um novo pontapé na carreira ao comandar o Melhor da Noite (Band) porém, antes disso, o marido de Flávia Alessandra viveu um verdadeiro susto em sua saúde que o fez temer a própria morte. A história do apresentador se tornou um símbolo de conscientização e força a respeito de patologias que podem surgir após os 50 anos de idade. Saiba o que aconteceu:

Qual é a doença de Otaviano Costa?

Em 2024, o pai de Olivia descobriu um aneurisma da aorta. De acordo com a Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular – Regional São Paulo (SBACV-SP), essa patologia atinge cerca de 2% da população acima de 50 anos, 5% de homens com mais de 70 anos e até mesmo 20% em irmãos de pessoas que já tiveram aneurisma.

A doença é conhecida por gerar uma dilatação na aorta, a principal artéria do coração, podendo ocorrer tanto no tórax quanto no abdômen. Essa protuberância aumenta o risco de rompimento da artéria e de hemorragias graves. As causas do diagnóstico são múltiplas, mas as mais comuns são por hipertensão, tabagismo, aterosclerose (acúmulo de placas na parede arterial) e doenças genéticas que atingem o sistema cardiovascular.

A doença costuma ser silenciosa, o que faz com que muitos pacientes apenas a descubram através de exames de rotina como ecocardiogramas. Porém, em casos de pessoas que apresentam sintomas, é comum sentir dor nas costas, no abdômen, no peito e ter uma sensação de pulsão na barriga.

Tratamento

No caso de Otaviano, a alternativa mais viável foi a intervenção cirúrgica. O apresentador passou por uma operação de oito horas no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, sob supervisão do cardiologista Roberto Kalil Filho.

“Resolvemos apontar a cirurgia como solução definitiva para esse risco, que não seria justo eu mais correr. E não seria justo para as minhas meninas, para minha família e meus amigos, viver uma vida sob tanto risco, sabendo dessa informação”, disse ele na época. “Ainda estou com dreno, ainda estou com acesso, mas vamos para a recuperação. E agora, com muita paciência, começou a fazer minha volta à vida. Não é fácil. É um recondicionamento físico com muita fisioterapia”.