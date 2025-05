Quatro pessoas, planilha de sexo e família: casal explica o poliamor

A família Macettare viralizou nas redes sociais nos últimos dias após mostrar a rotina como adeptos do poliamor. Em um país em que a maioria das famílias segue o modelo monogâmico, eles quebram o tabu e experimentam novas formas de afeto e convivência.

Composta por seis pessoas — entre eles dois adolescentes — e gatos de estimação, a família poliamorosa deixa claro nas redes sociais: “Não é bagunça, é organização afetiva”. Tudo começou com Kel Macettare, 41 anos, e Bruno Abate, 42, que se conheceram quando ainda eram adolescentes e iniciaram o relacionamento há cerca de 20 anos. Dessa relação, nasceram os dois filhos deles, Henry, 19, e Hector, de 13.

Como surgiu o poliamor

A iniciativa de abrir o relacionamento veio do marido, segundo Kel. “Abrimos a relação e não foi por crise, foi por vontade”, conta em vídeos nas redes sociais.

Bruno acrescenta que, mesmo dentro do relacionamento sólido, surgiu a vontade de viver novas experiências. “Eu queria ver ela com outra pessoa, e também queria sair com outras pessoas. A gente já tinha conversado sobre isso. É que, apesar de sermos casados, eu sentia essa vontade de viver novas experiências”, relata.

Assim, Diego Machado, 37, entrou como namorado de Kel e, logo em seguida, Jennifer Faria, 21, como namorada de Bruno, transformando a família de quatro pessoas em seis.

A família natural de Florianópolis vive o poliamor recentemente, há cerca de um ano e meio. Como Kel e Bruno têm dois filhos, houve um período de adaptação com eles. Mas logo, tudo ficou resolvido e Diego e Jennifer assumiram os papéis de namorados. Para eles, a melhor parte de tudo é que construíram uma família unida, sempre estão juntos e querem aproveitar de tudo.

Apesar de parecer muita gente, nas redes sociais, eles comentam que a parte mais difícil é a organização da casa. Por isso, as tarefas diárias são divididas entre todos os moradores da casa. Eles compartilham nas redes sociais o cronograma da semana em que cada um tem uma função na limpeza e organização diária. Além das tarefas domésticas, a vida sexual também tem planilha.

Em vídeo, eles compartilham com funciona essa dinâmica. De segunda a quinta, Kel e Bruno estão juntos, enquanto Diego dorme sozinho. Já de sexta a domingo, Bruno fica com Jennifer, e Kel com Diego. Os encontros entre os quatro ocorrem com menos frequência. Para eles, o mais importante é manter a confiança e o respeito.

Críticas

Kel conta que os parentes lidam com tudo de “uma maneira muito bonita”. “Não é que eles concordem com tudo o que eu faço — até porque ninguém precisa concordar —, mas eles me conhecem, sabem que sou uma pessoa do bem e, por isso, me respeitam”, conta.

E nesse mesmo pensamento, a família segue em relação aos comentários negativos nas redes sociais. Ela ressalta que “não precisa compactuar com minhas escolhas, só precisa me respeitar. O que eu faço não muda a vida dos meus familiares, então por que julgar? Cada um vive a própria vida. As pessoas não precisam aprovar, só respeitar. Pra mim, isso basta”, conclui.

Veja o vídeo: