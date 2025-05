Real Madrid segue como clube mais valioso do mundo; veja top 20

Mesmo com temporada abaixo, o Real Madrid continua na liderança da lista de clubes mais valiosos do mundo. Em relatório do Football Benchmark 2025, a equipe espanhola está avaliada em 5,22 bilhões de libras.

Os clubes ingleses Manchester City, avaliado em 4,24 bilhões de libras, e Manchester United, precificado em 4,20 bilhões.

Os 20 clube mais valiosos do mundo: