Saúde de Rio Branco recebe R$ 8 milhões em investimentos por meio de emendas do deputado Ulysses

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, garantiu R$ 8 milhões em investimentos para fortalecer os serviços de saúde no município. Os recursos são fruto de emendas parlamentares do deputado federal Ulysses Araújo (União Brasil) e contemplam desde ações de prevenção até atendimentos especializados.

Parte expressiva do investimento, R$ 6 milhões, será destinada à realização de consultas oftalmológicas e entrega gratuita de óculos para estudantes da rede municipal de ensino. A iniciativa busca garantir que as crianças tenham acesso a um acompanhamento visual adequado, contribuindo diretamente para a melhoria no desempenho escolar e na qualidade de vida.

O restante do montante será aplicado no fortalecimento do programa Emade — Equipe Multiprofissional de Atendimento Domiciliar, que leva assistência especializada a pacientes acamados ou com mobilidade reduzida e ações voltadas a pessoas em processo de recuperação, como os centros de reabilitação.

De acordo com o deputado Ulysses, os recursos vão além desses programas e atendem também outras frentes importantes da saúde municipal. “Estamos destinando cerca de R$ 8 milhões para a Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco, com foco tanto na prevenção primária, como no atendimento especializado. Incluímos nesse montante recursos para assistência domiciliar de pessoas com comorbidades, consultas oftalmológicas nas escolas, com possibilidade de entrega de órteses, como os óculos, e ainda ações voltadas para pessoas em processo de recuperação, como os centros de reabilitação”, explicou.

O parlamentar destacou ainda a confiança no trabalho desenvolvido pela gestão municipal. “Estamos colocando esse montante porque acreditamos que a Secretaria de Saúde, sob a gestão do prefeito Bocalom junto do secretário Rennan Biths, tem capacidade de executar e entregar esses serviços para quem mais precisa. Parabenizo toda a equipe pelo trabalho e reafirmo nosso compromisso com quem está na ponta”, completou.

Para o secretário municipal de Saúde, Rennan Biths, esse é um reforço fundamental para ampliar o alcance dos serviços e levar mais dignidade às pessoas. “Nosso prefeito Tião Bocalom tem nos orientado a trabalhar focados em cuidar de gente. E é isso que estamos fazendo, com a ajuda de parceiros comprometidos, como o deputado Ulysses. Esses recursos vão garantir atendimento oftalmológico nas escolas, ampliar o Emade, fortalecer o cuidado às gestantes de alto risco e apoiar ações em centros de recuperação”, destacou.

O prefeito Tião Bocalom agradeceu o empenho do parlamentar e reforçou que os investimentos serão revertidos integralmente em melhorias para a população. “Nosso compromisso é transformar recursos em resultados concretos, que cheguem diretamente às pessoas que mais precisam”, afirmou.