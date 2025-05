Secretário se pronuncia após vídeo polêmico ‘sensualizando’ gravado em gabinete

O secretário Municipal de Agricultura de Tarauacá, Leandro Feitosa, que esteve no centro de uma polêmica nas redes sociais, na última segunda-feira (26), após a divulgação de um vídeo de teor sensual, gravado dentro do próprio gabinete e compartilhado em sua página pessoal, se pronunciou a respeito da situação.

Diante das críticas e questionamentos sobre sua postura como gestor público, Feitosa buscou esclarecer os fatos e reafirmar sua postura profissional.

“Reconheço que a natureza do vídeo pode ter causado desconforto entre os cidadãos”, admitiu o secretário, ao comentar a repercussão do material. Ele ressaltou que a gravação foi feita ao final do expediente e que não teve a intenção de misturar sua vida pessoal com as funções que desempenha na administração municipal.

Feitosa ainda destacou que valoriza a transparência e mantém um canal aberto de comunicação com a população. “Prezo pela transparência e comunicação direta com a população”, afirmou.

Apesar da repercussão negativa, o secretário reforçou que permanece focado nas atividades da pasta. “Agradecemos a compreensão e o apoio da população”, finalizou, garantindo que seguirá trabalhando com comprometimento no desenvolvimento agrícola do município.