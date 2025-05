Seeds no Minecraft 1.21: 10 melhores opções para usar na versão do jogo

Que lugar seria melhor para começar uma grande aventura do que no assustador novo bioma do Jardim Pálido, casa do novo monstro Rangente? Neste local usuários terão que se virar logo em seus primeiros dias, apesar de ter florestas comuns ao redor para servir de base até resolver encarar a criatura. O Rangente é um monstro que segue jogadores dentro de sua floresta no Jardim Pálido e apenas pode ser destruído se for encontrado e destruído o bloco Coração de Rangente em alguma das árvores do bioma.