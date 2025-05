Semana do Meio Ambiente em Cruzeiro do Sul destaca combate à poluição plástica

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul promove, entre os dias 1º e 5 de junho, a Semana do Meio Ambiente 2025, com o tema “O Fim da Poluição Plástica Global”. Organizado pela Secretaria Municipal de Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade, o evento visa conscientizar a população sobre os impactos do plástico no planeta e incentivar práticas sustentáveis.

A programação começa no domingo (1º), com a corrida “Trail Run – Pela Vida e Clima”, nas trilhas do Instituto Federal do Acre (Ifac). A cerimônia de abertura está marcada para 6h30 e a largada ocorre às 7h30, em um trajeto de 3,5 km. As 150 vagas foram preenchidas em apenas 30 segundos, e os participantes doaram 1 kg de ração para cães em troca da inscrição. Os vencedores das categorias masculina e feminina receberão troféus; os demais, medalhas de participação.

De 2 a 4 de junho, as atividades se concentram na região do Rio Crôa, com oficinas de reciclagem de pneus para confecção de poltronas ecológicas, ministradas pelo Departamento de Projetos e Educação Ambiental. O evento também inclui a instalação do sistema de água SALTA-Z e oficinas sobre conservação de recursos hídricos, além de ações de paisagismo no estacionamento da área.

O encerramento será no dia 5, com um mutirão de limpeza no Rio Juruá, no bairro Várzea. A ação será acompanhada de atividades de educação ambiental, com foco no descarte correto de resíduos e nos prejuízos causados pela poluição plástica nos rios e comunidades locais.

A campanha destaca a urgência de reduzir o uso de plástico, um dos principais agentes poluentes do mundo. O material ameaça a fauna, compromete a saúde humana e gera impactos econômicos consideráveis, exigindo medidas concretas e engajamento coletivo.

Com uma programação diversificada, a Semana do Meio Ambiente reforça o compromisso de Cruzeiro do Sul com a sustentabilidade, envolvendo a população em atividades práticas e educativas que promovem o cuidado com o meio ambiente.