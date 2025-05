Senado aprova lei com novas regras para licenciamento ambiental

O presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre (União-AP) apresentou uma emenda ao projeto que foi aprovada pelo plenário que cria a Lei Geral do Licenciamento Ambiental.

” Com a sanção da lei, todas as iniciativas consideradas prioritárias pelo governo deverão passar pela análise do Conselho do Governo, sendo enquadradas no licenciamento especial, de trâmite monofásico. Esse novo modelo pode ter impactos significativos, inclusive sobre as obras previstas no PAC”, afirmou Alice Dandara de Assis Correia, advogada do Instituto.