Sessão na Câmara de Rio Branco é interrompida para reunião fechada sobre orçamento de 2026

Os vereadores de Rio Branco suspenderam a sessão desta quarta-feira (28), antes do grande expediente, para realizar uma reunião a portas fechadas, com o objetivo de discutir pontos do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO). A expectativa é que o projeto seja votado antes do início do recesso parlamentar, previsto para julho.

O PLDO, que define as metas fiscais e orienta a elaboração do orçamento municipal para o próximo ano, prevê uma receita de mais de R$ 2,1 bilhões em 2026.

O documento foi encaminhado pela prefeitura à Câmara de Vereadores no dia 15 de maio, estipulando um orçamento total de R$ 2.162.917.924, valor que representa uma redução superior a 7% em relação à receita de 2025, estimada em R$ 2.331.253.140.

Entre as metas e prioridades estabelecidas para 2026, a administração municipal destacou diversas áreas, como: saúde, bem-estar e saneamento básico; desenvolvimento econômico e produção rural; habitação e defesa social; infraestrutura, mobilidade urbana e transporte público; educação plena; cultura, esporte e lazer; meio ambiente; cidadania, assistência e inclusão social; além de uma gestão pública moderna, íntegra e eficiente.

O projeto também apresenta propostas específicas, como a ampliação do tratamento de esgoto para 40% da cidade, o fortalecimento da capacidade resolutiva da Atenção Primária, com implantação de Atenção Domiciliar 24 horas, realização de exames de eletrocardiograma e pequenas cirurgias nas Unidades de Referência em Atenção Primária (Uraps).

Outras ações previstas incluem o fomento à instalação de sistemas de armazenamento de água para irrigação, através do programa de açudagem, e a construção de 1.542 unidades habitacionais por meio dos programas 1.001 Dignidades, Minha Dignidade e Minha Casa, Minha Vida.

Além disso, está prevista a criação do Plano Municipal de Arborização e outras iniciativas que visam melhorar a qualidade de vida e promover o desenvolvimento sustentável no município.