Ela afirmou que iniciou a gestão com foco em manter programas em andamento e realizar ajustes administrativos

Em agenda no município de Cruzeiro do Sul, a governadora Mailza Assis afirmou nesta sexta-feira (24) que pretende dar continuidade às ações da gestão de Gladson Camelí e prometeu priorizar pautas como proteção às mulheres, apoio ao produtor rural e investimentos nos municípios do interior.

As declarações foram dadas durante entrevista concedida à plataforma Juruá Comunicação, apresentada pelo jornalista Alexandre Gomes.

VEJA MAIS: Mailza faz novas exonerações e nomeações nesta sexta; veja nomes

No primeiro balanço público desde que assumiu o comando do Palácio Rio Branco, Mailza afirmou que iniciou a gestão com foco em manter programas em andamento e realizar ajustes administrativos.

“Assumi o governo com muita responsabilidade e com a missão de governar nosso estado”, declarou.

Durante a entrevista, Mailza ressaltou a parceria política com Gladson Camelí e disse que pretende preservar ações que, segundo ela, tiveram resultados positivos nos últimos anos.

“Os ajustes necessários foram feitos, e vamos dar continuidade a tudo aquilo que deu certo”, afirmou.

Mailza assumiu o governo após o afastamento de Gladson para tratamento de saúde.

Prioridade para combate à violência contra a mulher

Outro tema abordado pela governadora foi a política voltada às mulheres. Ela citou o enfrentamento ao feminicídio e destacou a Casa da Mulher Brasileira como uma das estruturas voltadas à rede de proteção.

“Vamos cuidar de nossas mulheres”, disse.

Relação com prefeitos

Mailza também comentou o encontro recente com prefeitos acreanos realizado em Rio Branco. Segundo ela, a intenção é manter parceria com os municípios para execução de obras e serviços.

A gestora afirmou que as demandas locais seguirão no centro da agenda do governo.

Ramais e agricultura familiar

Ao falar sobre a zona rural, a governadora disse que pretende ampliar ações voltadas à agricultura familiar e melhorar ramais em diferentes regiões do estado.

Segundo Mailza, o objetivo é garantir melhores condições de escoamento da produção e deslocamento das famílias que vivem no campo.

Giro pelo Juruá

Além de Cruzeiro do Sul, a agenda institucional da governadora no Vale do Juruá inclui compromissos em Rodrigues Alves e Tarauacá.

Nos últimos dias, Mailza participou de entregas de unidades habitacionais e ações do programa CNH Social na região.

Com informações da Agência de Notícias