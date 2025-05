Sicredi abre inscrições para o Fundo Social 2025 em Mato Grosso, Acre e Amazonas.

O Sicredi, instituição financeira cooperativa com presença nacional, abriu suas inscrições para o Fundo Social 2025 nas regiões de Mato Grosso, Acre e Amazonas. A iniciativa tem como objetivo fortalecer projetos sociais desenvolvidos por entidades privadas sem fins lucrativos que atuam nas áreas de educação, cultura, esporte, saúde, meio ambiente, inclusão social e segurança.

As instituições interessadas podem se inscrever até o dia 18 de junho de 2025. Por meio do www.sicredi.com.br/nacomunidade/fundosocial. Estão aptas a participar organizações legalmente constituídas há, no mínimo, um ano, com documentação regular e atuação comprovada na área de abrangência da Cooperativa Sicredi Biomas.

O Fundo Social é uma das formas de o Sicredi colocar em prática seu propósito de construir uma sociedade mais próspera. A Sicredi Biomas destina 5% de seus resultados para contribuir com o crescimento sustentável das comunidades onde está presente por meio de projetos sociais. Em 2024, o Fundo Social viabilizou centenas de projetos no oeste do Mato Grosso, Acre e Sul do Amazonas, impactando 85 mil pessoas no total com ações voltadas à cidadania, ao bem-estar e à inclusão.

Para a Vice-Presidente da Sicredi Biomas, Cristiane Marques, iniciativas como o Fundo Social traduzem, na prática, os valores do cooperativismo e o apoio a esses projetos só é possível por meio das movimentações financeiras dos mais de 97 mil associados da Cooperativa.

Após o período de inscrições, os projetos passarão por uma análise técnica, seguida da avaliação e aprovação pelos comitês da Cooperativa, assegurando critérios de transparência, responsabilidade e alinhamento com os princípios do cooperativismo. A seleção levará em conta a relevância das iniciativas para sua comunidade, a viabilidade de execução e o impacto de transformação social.

A divulgação dos resultados será feita pelos canais oficiais da Cooperativa, com previsão de repasse dos recursos ainda no segundo semestre de 2025. Para mais informações, assista à Live Fundo Social 2025 que já está disponível através do link: LIVE FUNDO SOCIAL | SICREDI BIOMAS.

Para consultar o regulamento completo e inscrever sua entidade, entre em contato no e-mail: [email protected].

