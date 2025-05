Ministra Simone Tebet vem ao Acre para participar de seminário a convite de Socorro Neri

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, deve retornar ao Acre nos próximos dias. Ela participará do seminário sobre as Rotas de Integração Sul-Americana.

O evento, uma iniciativa da deputada Socorro Neri (União Progressistas), foi proposto por meio de requerimento aprovado na Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional da Câmara dos Deputados. Ainda sem data definida, o seminário deve ser anunciado em breve.

A ocasião será uma oportunidade para que gestores, parlamentares, empresários e representantes da sociedade civil organizada do Acre dialoguem com a ministra, especialmente sobre a Rota Quadrante Rondon — considerada essencial para o desenvolvimento socioeconômico do estado, por viabilizar a ligação do Acre com a América Latina e países asiáticos, como a China.

“A realização desse seminário em nosso estado é um passo concreto para colocar o Acre no centro das discussões sobre infraestrutura, comércio e desenvolvimento sustentável da faixa de fronteira. A confirmação da ministra Simone Tebet é uma demonstração clara de que essa pauta é prioridade nacional”, destacou Socorro Neri.