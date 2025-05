‘Socorro do CV’, líder da facção no Acre, é presa durante operação em Rondônia

Uma ação conjunta entre as Polícias Civis do Acre e de Rondônia resultou, nesta quarta-feira (21), na prisão de Maria do Socorro B. S., de 40 anos, conhecida como “Socorro do CV”, no distrito de União Bandeirantes, zona rural de Porto Velho (RO).

De acordo com as autoridades, Maria do Socorro era considerada uma das líderes da facção Comando Vermelho (CV) em Rio Branco, capital acreana. Contra ela havia um mandado de prisão em aberto, expedido pela Vara de Delitos de Organizações Criminosas do Acre.

Após ser condenada por crimes como tráfico de drogas e homicídio, Maria fugiu para Rondônia, onde residia há cerca de seis anos e chegou a constituir família. Segundo as investigações, a criminosa tentou abandonar o mundo do crime ao se mudar, mas continuava sendo monitorada pelas forças de segurança.

Durante a prisão, o marido atual da acusada afirmou desconhecer seu passado criminoso. Ela foi encaminhada ao Departamento de Flagrantes em Porto Velho e, nos próximos dias, deverá ser recambiada ao Acre para cumprimento da pena.

Ainda segundo a Polícia Civil, um dos filhos de Maria do Socorro também está preso no Acre por envolvimento com uma facção criminosa de alta periculosidade, reforçando o histórico familiar de envolvimento com o crime organizado.