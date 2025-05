Sósia de Neymar gasta R$ 50 mil com rinoplastia para ficar mais parecido com o craque

Eigon Oliveira, conhecido por sua impressionante semelhança com Neymar, passou por uma rinoplastia estruturada para aprimorar ainda mais sua aparência e resolver problemas respiratórios. O procedimento, que pode custar entre R$ 30 mil e R$ 50 mil, foi realizado pelo cirurgião Dr. Fred Keim.

Além da busca por um rosto mais harmonizado com o do jogador da seleção brasileira, Eigon também enfrentava questões de saúde. Ele sofria com desvio de septo e hipertrofia dos cornetos nasais, condições que comprometiam sua respiração.

Segundo o médico, o paciente chegou ao consultório com fotos de Neymar, mas demonstrou maturidade ao indicar que não queria uma cópia exata. “Foi uma cirurgia diferente. Ele queria lembrar o Neymar, mas manter a naturalidade. Não quis replicar tudo, como a ponta do nariz mais caída ou o dorso mais alto”, explicou Keim à revista Quem.

FIQUE POR DENTRO: Mãe da terceira filha de Neymar toma atitude após ofensas contra Helena e Mavie

O resultado final buscou um equilíbrio entre estética e funcionalidade. “Afinamos o nariz, deixamos mais reto e levantamos levemente a ponta. Agora, ele respira melhor, não ronca mais e está feliz com a nova aparência”, acrescentou o cirurgião.

Eigon afirma que a decisão foi inteiramente pessoal. “Sempre tive essa vontade desde os 15 anos. Quebrei o nariz aos 12, e isso ficou na minha cabeça. Foi uma experiência incrível e estou muito satisfeito”, disse. Bem-humorado, ele concluiu: “Hoje eu respiro melhor, não ronco mais e me acho mais bonito”.