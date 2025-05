Starfield e Monster Hunter de graça e mais! Veja as indicações de games da semana

Mais uma lista de indicações de jogos da semana chegando para te ajudar a escolher o que jogar nos próximos dias. O grande destaque é Starfield, jogo de ação espacial da Bethesda, que poderá ganhar uma versão para PS5 em breve. Mas enquanto isso ainda é um rumor, jogadores do Xbox Series S / X, que são assinantes do serviço Xbox Game Pass, podem jogá-lo de graça.

Já no PS5, os assinantes da PS Plus devem correr para aproveitar Monster Hunter Rise de graça, já que em breve o game será retirado do catálogo. Confira a lista completa de indicações de jogos da semana:

PlayStation 4 – Injustice 2: Legendary Edition

Injustice 2: Legendary Edition é a versão definitiva do aclamado jogo de luta da NetherRealm Studios, que coloca os maiores heróis e vilões da DC Comics em combates intensos. A história se passa após os eventos do game anterior, com Batman e seus aliados lutando para restaurar a sociedade, enquanto enfrentam aqueles que desejam restaurar o regime de Superman. A edição Legendary inclui todos os personagens adicionais, skins e equipamentos lançados anteriormente, proporcionando uma experiência completa para os fãs.

Atualmente, o jogo está com um desconto significativo na PlayStation Store, custando apenas R$ 29,99, uma redução de 90% em relação ao preço original de R$ 299,90. Essa é uma excelente oportunidade para quem deseja adquirir um dos melhores jogos de luta da história, e que recentemente vem ganhando rumores sobre um terceiro capítulo da franquia.

PlayStation 5 – Monster Hunter Rise

Monster Hunter Rise é um RPG de ação da Capcom que transporta os jogadores para o vilarejo de Kamura, onde devem enfrentar monstros gigantes em caçadas emocionantes. Ele introduz novas mecânicas, como o uso do Wirebug para movimentação vertical e os companheiros Palamutes, além de oferecer uma vasta gama de armas e armaduras para personalização.

O título está disponível para assinantes dos planos Extra e Premium do PlayStation Plus, mas será removido do catálogo em junho de 2025. Os jogadores interessados devem aproveitar essa chance para experimentá-lo antes que ele deixe o serviço.

Xbox One – Retro Classics

A coleção Retro Classics traz mais de 50 jogos clássicos da Activision, incluindo títulos icônicos como Pitfall!, MechWarrior 2 e Grand Prix. Esses títulos foram restaurados e estão prontos para serem jogados, oferecendo aos jogadores uma viagem nostálgica aos anos 80 e 90. A iniciativa visa preservar a história dos videogames e proporcionar acesso fácil a esses títulos históricos.

Disponível para assinantes do Xbox Game Pass, a coleção permite que os jogadores desfrutem desses clássicos em consoles Xbox, PC e dispositivos compatíveis com o game em nuvem. Além disso, a Microsoft planeja expandir a coleção para incluir mais de 100 títulos no futuro.

Xbox Series S / X – Starfield

Starfield é o elogiado RPG espacial da Bethesda que leva os jogadores a explorar uma vasta galáxia repleta de planetas, facções e mistérios. Como membro da Constellation, uma organização de exploradores espaciais, o jogador embarca em uma jornada para desvendar os segredos do universo. O jogo combina elementos de exploração, combate e construção de naves, oferecendo uma experiência imersiva e expansiva.

Atualmente, ele está disponível exclusivamente para consoles Xbox e PC através do Xbox Game Pass. Com rumores de um possível lançamento para PS5 no futuro, esta é uma oportunidade para os jogadores do ecossistema Xbox aproveitarem o jogo enquanto ele ainda é exclusivo.

Nintendo Switch – Prince of Persia: The Lost Crown

Prince of Persia: The Lost Crown é uma reinvenção moderna da clássica franquia, apresentando uma jogabilidade em estilo Metroidvania com elementos de plataforma e combate. Os jogadores assumem o papel de Sargon, um guerreiro que deve explorar a cidade amaldiçoada de Mount Qaf para resgatar o príncipe desaparecido. Ele combina ação rápida, quebra-cabeças desafiadores e uma narrativa envolvente.

O jogo está com 50% de desconto na Nintendo eShop, custando R$ 99,99. Essa promoção torna o título ainda mais acessível para os fãs da série e novos jogadores interessados em uma aventura épica.

PC – Onimusha 2: Samurai’s Destiny

Onimusha 2: Samurai’s Destiny é a remasterização do clássico jogo de ação da Capcom, que segue a jornada de Jubei Yagyu em sua missão de vingança contra o clã demônio Genma. O game combina combates intensos com espadas, elementos de RPG e uma narrativa rica ambientada no Japão feudal. A nova versão apresenta gráficos em alta definição e controles modernizados para uma experiência aprimorada.

Disponível para PC através da plataforma Steam, o jogo está sendo lançado por R$ 129,00. Esta é uma excelente oportunidade para os fãs reviverem um clássico ou para novos jogadores descobrirem uma das joias do catálogo da Capcom.